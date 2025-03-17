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Общество

Основной этап PISA-2025 стартует в Кыргызстане с 1 апреля

В Кыргызстане с 1 апреля по 20 мая пройдет основной этап международного исследования качества образования PISA-2025, сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, в срезе знаний примут участие около 6,9 тысячи 15-летних подростков из 197 общеобразовательных организаций страны.

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Исследование проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и МОиН.

Учебные заведения, попавшие в выборку, должны подготовить надлежащий класс или аудиторию. Департамент развития качества образования обеспечит каждого ученика ноутбуками для прохождения теста и анкетирования.

  • PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в этом году в исследовании PISA примут участие школьники около 100 государств. Кыргызстан дважды участвовал в PISA: в 2006 и 2009 годах. Оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323091/
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