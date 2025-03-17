Основной этап PISA-2025 стартует в Кыргызстане с 1 апреля

В Кыргызстане с 1 апреля по 20 мая пройдет основной этап международного исследования качества образования PISA-2025, сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, в срезе знаний примут участие около 6,9 тысячи 15-летних подростков из 197 общеобразовательных организаций страны.

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Исследование проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и МОиН.

Учебные заведения, попавшие в выборку, должны подготовить надлежащий класс или аудиторию. Департамент развития качества образования обеспечит каждого ученика ноутбуками для прохождения теста и анкетирования.