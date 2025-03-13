Переход на 12-летку. Дефицита учебников не будет, обещают чиновники

В Министерстве образования и науки рассказали о том, какими будут новые учебники.

По словам главного специалиста управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Жанары Дооталиевой, новые учебно-методические комплексы (УМК) содержат учебник и рабочую тетрадь для ученика, аудио- и видеоматериалы, а также учебно-методическое пособие для учителя. Если раньше учебники были написаны сложным академическим языком, то теперь они ориентированы на практические знания и современные методики.

Эти учебники не требуют простого заучивания информации, а способствуют развитию самостоятельности учащихся, формированию критического мышления и повышению мотивации за счет интерактивных заданий. Жанара Дооталиева

На 2025 год государством выделено 744 миллиона сомов на выпуск учебников.

В 2025/26 учебном году планируется издание следующих УМК:

«Английский язык» (3-9-е классы) общим тиражом 2,3 миллиона экземпляров на сумму более 350 миллионов сомов;

«Математика» (1-е, 2-е, 5-е, 8-е классы) общим тиражом 1,4 миллиона экземпляров на сумму 200 миллионов сомов;

«Естествознание» (1-е, 2-е, 5-е, 8-е классы) общим тиражом 1,4 миллиона экземпляров на сумму около 200 миллионов сомов.

На сегодня новые учебники по английскому языку, математике и естествознанию закуплены, переведены и проходят адаптацию для применения в Кыргызстане.

В 2026/27 учебном году будут выпущены учебники по математике, естествознанию, химии, биологии, физике и астрономии, в 2027/28 учебном году — по математике, химии, биологии, физике и астрономии.

«Количество учебников полностью соответствует потребностям, дефицита не будет. Учебники не будут продаваться на рынках — они бесплатны для всех школ. Половина учебников выдается без аренды, на остальные предусмотрена символическая плата. Все книги печатаются в государственной типографии «Учкун», что исключает коррупционные риски», — подчеркнули в Минобразования.

Напомним, в связи с переходном на 12-летнее образование на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.