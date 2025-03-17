Древнейшие свидетельства бюрократии нашли археологи в иракском городе Телло

В древнем шумерском городе Гирсу (современный Телло в Ираке) археологи из Британского музея нашли свидетельства существования старейшей известной бюрократии. Об этом сообщает The Guardian.

Фото British Museum. Даже 2300-2150 лет до нашей эры существовала бюрократия

Артефакты представляли собой сотни глиняных табличек с записями о государственных делах, поставках и расходах. Они найдены в здании государственного архива, построенного из глины и разделенного на кабинеты. Предметы датировались 2300-2150 годами до нашей эры, когда Гирсу находился под контролем Аккадской империи.

По словам ученых, таблички содержали детальные сведения о жителях Гирсу, их именах и профессиях. Также велся строгий учет всевозможных ресурсов: от серебра и золота до количества литров пива. Некоторые данные содержали архитектурные планы, карты каналов и схемы полей. Это свидетельствует о высоком уровне организации и контроля.

«Они записывали абсолютно все. Если на краю империи пастух терял овцу, это тоже отмечалось», — отметил куратор Британского музея Себастьян Рей.

Еще одним открытием археологов стало то, что в Аккадской империи женщины занимали важные должности, включая верховных жриц.

Таблички отправили в Иракский музей в Багдаде для дальнейшего изучения.