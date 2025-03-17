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Общество

Авиарейс дружбы: как Бишкек и Худжанд укрепляли связи

Накануне состоялся первый исторический авиарейс по маршруту Бишкек — Худжанд авиакомпанией Asman Airlines. Корреспондент 24.kg приняла участие в поездке в составе кыргызской делегации.

Начальник пресс-службы аэропорта «Худжанд» Юсупжон Маюсупов отметил важность этого события.

«Мы наблюдали по телевидению, как наши президенты встретились и подписали несколько исторических документов. Мы готовились ко встрече гостей из Кыргызстана, раз уж на таком уровне они сделали такое для наших народов.

Бишкек — Худжанд — это своевременный рейс, потому что наши жители очень много летают в столицу КР. Мы надеемся, что количество рейсов увеличится, и наши пассажиры и туристы будут летать между странами», — добавил он.

После теплой встречи у трапа самолета и приветственных речей в аэропорту «Худжанд» кыргызскую делегацию пригласили на экскурсию по городу.

Таджикское море

Первым местом, которое показали гостям из Кыргызстана, было Таджикское море на территории санатория «Бахористон». Его официальное название — Кайраккумское водохранилище, но из-за схожести с настоящим морем местное население дало ему второе имя. Водоем находится на севере республики, в Согдийской области, и является частью водной системы реки Сырдарьи. По словам гида Хафиза, санаторий «Бахористон» является одним из популярных туристических мест в Таджикистане.

Дворец культуры «Арбоб»

Одной из величественных и исторических достопримечательностей Худжанда является дворец культуры «Арбоб». Для таджикского народа он стал символом единства и местом, где произошли первые предпосылки к концу гражданской войны. Именно здесь 16 ноября 1992 года состоялась 16-я сессия Верховного Совета республики под председательством Эмомали Рахмона, впоследствии президента Таджикистана.

Худжандская крепость «Қалъаи Хуҷанд»

Последней достопримечательностью, которую показали гостям, стала Худжандская крепость. Основанная в XVI веке, она выполняла роль щита от внешних угроз. За 2 тысячи 500 лет крепость много раз реконструировали, и сейчас от когда-то огромного сооружения сохранились только фрагменты. Почти шесть лет ушло на очередную реконструкцию.

В комплексе работает музей истории, где расположены исторические артефакты. Его стены украшены расписной мозаикой, а потолки — различными нарисованными пейзажами.

На территории также воссоздали восемь домов худжандской махалли (квартала), включая смоделированные дома купца, ковровщика, ткача, художника, чайхану и баню. Примечательно, что в каждом доме работают настоящие мастера по ковру, ткани и росписи на мраморе. Нори, одна из мастериц по ковроткачеству, поделилась, что занимается этим ремеслом с 4-го класса и в месяц создает два-три ковра.

Одна из работниц музея рассказала корреспонденту 24.kg, как она счастлива открытию границ между странами и рейсу по маршруту Бишкек — Худжанд. Оказалось, что ее сыновья окончили Американский университет в Центральной Азии, а дочь — Ошский государственный университет, и теперь они смогут быстрее и удобнее путешествовать по городам.

Заключительный ужин

В конце экскурсии всех пригласили на ифтар в ресторан. Почти весь вечер музыканты исполняли песни на таджикском и русском языках.

Попрощавшись с таджикской стороной, кыргызская делегация в 21.50 по Бишкеку вылетела домой. Это были самые увлекательные шесть часов путешествия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323024/
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