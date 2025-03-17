ЕС выделит Кыргызстану 5 миллионов евро на поддержку молодежи и прав человека

Европейский союз решил выделить Кыргызстану 5 миллионов евро на поддержку молодежи и прав человека. Комиссар ЕС по международному сотрудничеству Йозеф Сикела объявил о запуске новой программы в КР, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Бишкеке.

Уточняется, что инициатива, реализуемая в сотрудничестве с ООН, направлена на расширение возможностей молодежных и женских организаций в Кыргызстане, укрепление института омбудсмена, а также на усиление потенциала Национального агентства по противодействию пыткам.

Программа ориентирована на содействие активному участию молодежи и женщин в общественной жизни, продвижение гендерного равенства и защиту прав человека.