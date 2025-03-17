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Общество

Первый технический авиарейс из Бишкека в Худжанд состоялся 16 марта

Из Бишкека в Худжанд (Таджикистан) 16 марта состоялся первый технический рейс авиакомпанией Asman Airlines. Это стало историческим событием для Кыргызстана и Таджикистана.

Гости из Бишкека в составе СМИ, блогеров и сотрудников аэропорта «Манас» вылетели в Таджикистан в 14.20. Преодолев расстояние 740 километров за 1 час 15 минут, они приземлились в аэропорту «Худжанд».

Кыргызскую делегацию встретили водяной аркой, игрой на музыкальных инструментах и угощениями. У входа в аэропорт были установлены большая фотография президентов Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона и стенд на кыргызском и таджикском языках с надписью «Тажиктердин урп-адатын сактап, досторду жылуу каьыл ал!» («Принимай друзей тепло, сохраняя традиции таджикского народа!»)

Таджикская сторона в лице заместителей председателя Согдийской области, сотрудников МИД и местных журналистов тепло поприветствовала гостей. После официальной части всех пригласили на экскурсию по городу.

Рейсы по маршруту Бишкек — Худжанд начнутся с 8 апреля и будут совершаться раз в неделю, по вторникам.

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество и процветание обоих народов. Хотелось бы отметить, что ранее выполнен дружественный рейс Душанбе — Бишкек, и сегодня ответный — из Бишкека в Худжанд. Как мы знаем, авиация является второй после интернета сферой глобализации. Это знаковое событие, что от двух республик были выполнены два дружественных рейса», — отметил заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Канат Тологонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322992/
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