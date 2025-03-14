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Общество

В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе

Самолет Somon Air, следовавший рейсом из Душанбе, успешно приземлился в международном аэропорту «Манас». Его встретили водяной аркой.

Со стороны Кыргызстана первый технический рейс в Таджикистан, в город Худжанд, по сообщению авиакомпании вылетит в это воскресенье, 16 марта.

Напомним, как пишут СМИ Таджикистана со ссылкой на авиакомпанию Somon Air, регулярное сообщение между двумя странами начнется 23 марта и будет осуществляться раз в неделю, по воскресеньям.

Время вылета будет следующим:

  • из Душанбе — 10.30;
  • из Бишкека — 14.20.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил о возобновлении авиасообщения между двумя странами с 14 марта. По его словам, перелеты запланированы по направлениям Душанбе — Бишкек и Бишкек — Худжанд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322820/
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