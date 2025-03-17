Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР

У кабинета министров и государственных органов, уполномоченных обеспечивать защиту и безопасность детей, должен быть сезонный план защиты каждого ребенка. Об этом 24.kg сообщила руководитель ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, весна в Кыргызстане наступает резко, родители не успевают адаптироваться к быстрым переменам.

«С потеплением можно было прогнозировать, что все люди начнут открывать окна. В связи с этим можно заранее рассылать всем по сотовой связи SMS с предупреждением родителей о рисках, а участковым — проводить информационную работу с квартальными и жителями многоэтажных домов. Эти меры помогут спасти детей», — сказала Назгуль Турдубекова.

Она добавила, что в республике много водоемов, рек, в которых ежегодно гибнут дети.

«Нужно их ограждать, устанавливать знаки, поскольку родители не всегда могут быть рядом с детьми, особенно в сельской местности. Спасатели тоже есть не у каждого водоема. Обеспечить безопасность детей — это обязательство уполномоченных органов. Пора перестать быть свидетелями детских трагедий», — призвала правозащитница.

Отметим, что накануне за день трое детей в Бишкеке выпали из окон многоэтажных домов и погибли от полученных травм.