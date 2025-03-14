В ОАО «НЭСК» новый первый заместитель генерального директора

Новым первым заместителем генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» стал Шамиль Матаев. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Ранее занимавший эту должность Доктурбай уулу Жолдошбек освобожден от занимаемой должности по собственному желанию согласно поданному заявлению.
- Шамиль Матаев родился 1 января 1982 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Электрические станции».
- С 2005-го работал на производственных должностях Чуйского филиала ОАО «НЭСК», последняя должность — главный инженер.