19:38
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Общество

В ОАО «НЭСК» новый первый заместитель генерального директора

Новым первым заместителем генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» стал Шамиль Матаев. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее занимавший эту должность Доктурбай уулу Жолдошбек освобожден от занимаемой должности по собственному желанию согласно поданному заявлению.

  • Шамиль Матаев родился 1 января 1982 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Электрические станции».
  • С 2005-го работал на производственных должностях Чуйского филиала ОАО «НЭСК», последняя должность — главный инженер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322883/
просмотров: 592
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке отремонтируют оборудование на 14 высоковольтных подстанциях
НЭСК отремонтирует 23 подстанции в Чуйской области. Возможно отключение света
НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов
В Кыргызстане до конца 2025-го установят 500 тысяч «умных» счетчиков. Бесплатно
Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали
Министерство финансов увеличило объем пакета в НЭСК
Минэнерго построило здания для энергетиков и дата-центр за 250 миллионов сомов
Коррупционные схемы в НЭСК. Аскат Абылаев отпущен под домашний арест
Кредиты на 7,4 миллиарда сомов выдал Минфин «Электрическим станциям» и НЭСК
Ущерб в более чем 25 миллионов сомов. МВД о задержании замгендиректора НЭСК
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
14 марта, пятница
19:26
Профилактику семейного насилия и школьного рэкета обсудили в Балыкчи Профилактику семейного насилия и школьного рэкета обсуд...
19:08
«Асман Эйрлайнс» выполнит технический рейс по маршруту Бишкек — Худжанд — Бишкек
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детская опера, кинопоказы и ретроконцерт
18:30
15 марта: где в регионах отключат свет
18:16
В ОАО «НЭСК» новый первый заместитель генерального директора