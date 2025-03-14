Власти Великобритании и Франции разрабатывают план безопасности Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили 37 странам создание «коалиции желающих» в поддержку Украины. Об этом пишет DW со ссылкой на Bloomberg.

«Оно предполагает, что государства Европы, Содружества и Азии предоставят финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от перспективы дальнейшей российской агрессии», — сообщает Bloomberg.

В Париже 12 марта состоялись переговоры с участием министров обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады и Польши. Кроме того, к ним присоединились страны, не входящие в НАТО, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию.

Отмечается, что у каждого государства поинтересовались, какую помощь оно готово оказать, начиная с отправки войск в Украину до размещения сухопутных войск на своей территории, предоставления кораблей, самолетов, танков и разведывательной информации.

Долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от мощностей, которые мы сможем предоставить Украине. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню

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Как подчеркивает Bloomberg, представители европейских оборонных структур считают, что размещение войск НАТО обеспечит Украину гарантией безопасности. Хотя Россия уже заявляла, что не согласна на такие действия со стороны НАТО.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, присутствие европейских войск на украинской территории представляет угрозу для России.

Уточняется, что план собираются показать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Франция и Великобритания рассчитывают на поддержку Вашингтона в виде ВВС, разведки и пограничного мониторинга без непосредственного ввода войск США в Украину.

После переговоров между властями Украины и Штатов в Саудовской Аравии главным итогом стало согласие Киева на 30-дневный режим прекращения огня. В ответ американцы пообещали возобновить военные поставки и обмен разведданными. По официальной информации зарубежных СМИ, они уже приступили к реализации этого пункта.

«Существуют серьезные опасения, что Россия отвергнет мирное урегулирование и использует период прекращения огня для перевооружения и дальнейших нападений на Украину», — пишет Bloomberg.