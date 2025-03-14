Эхо войны. Как в Центральной Азии отзовется сделка по Украине

Киев и Вашингтон сменили тональность и вернулись к диалогу. Спустя две недели после публичной перепалки в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом представители Украины и США провели первые конструктивные переговоры в аравийской Джидде.

Их главным итогом стало согласие Киева на 30-дневный режим прекращения огня. В ответ американцы пообещали возобновить военные поставки и обмен разведданными и, по официальной информации зарубежных СМИ, уже приступили к реализации этого пункта.

Теперь, как заявил госсекретарь США Марк Рубио, «мяч перешел на сторону России».

Если Россия скажет «нет» предложению о прекращении огня, то тогда мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира. Марк Рубио

Но Кремль пока воздерживается от категоричных комментариев. Во время ежедневного конференц-колла пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия «внимательно изучает» заявления по итогам переговоров США и Украины и призывает «не забегать вперед».

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Чем закончится война на востоке Европы — вопрос открытый. Эксперты осторожны в прогнозах. Они подчеркивают: можно формулировать любые концепции и требования, но с точки зрения ресурсного подхода, боевые действия повышенной интенсивности не могут и не будут продолжаться слишком долго.

Вместе с аналитиками мы попытались разобраться, как грядущее перемирие отразится на Центральной Азии? Сойдет ли ЦА с орбиты интересов Москвы или, наоборот, РФ укрепит пошатнувшиеся после 24 февраля 2022 года позиции? Подробности в материале 24.kg.

Я не сказала да, милорд, вы не сказали нет, мадам

После завершения переговоров в Джидде США пообещали донести до российского руководства, что «взаимность со стороны России является ключом к достижению мира».

Этот же аспект отметил и Владимир Зеленский. Глава Украины подчеркнул — тишина «заработает» только в тот момент, когда согласится Россия.

Между тем, как пишет издание «Верстка» со ссылкой на источники, близкие к президентской администрации и МИД РФ, «для Москвы стало сюрпризом заявление Вашингтона и Киева о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня».

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«Категорического отказа, разумеется, себе никто не позволит. Формально будет дан положительный ответ, а вместе с ним выдвинуты невыполнимые условия. Невыполнимые для Киева. Путин хочет убрать Украину из диалога и договариваться только с США», — отмечает собеседник «Верстки».

А источники со Смоленской площади (адрес Министерства иностранных дел России. — Прим. 24.kg) заявили — Москва ждет от Белого дома официального предложения и официально оформленных условий, устраивающих Россию.

Соглашаться на перемирие, во время которого в Украину продолжат вкачивать вооружение и деньги, глупо. Источник издания «Верстка»

Наряду с этим в СМИ появилась информация, что представители Дональда Трампа «едут в Россию прямо сейчас». Об этом заявил сам 47-й президент США. Дональд Трамп отметил — Соединенные Штаты получили «некоторые позитивные сигналы по прекращению огня». Хозяин Овального кабинета не стал уточнять, какие именно, но в Вашингтоне, похоже, не сомневаются — Москва уступила.

Политический аналитик Станислав Белковский в своем интервью журналистке Юлии Латыниной в «Дежурный по Эпохе» подтвердил мнение администрации Трампа, добавив, что тоже не видит веских причин для отказа.

«Я не преувеличивал бы возможности Путина завершить войну на своих условиях, то есть быстро и эффективно. Путин не стоит под Киевом и продолжение войны еще долгие месяцы его тоже не очень устраивает. Да, у него нет таких острых проблем с человеческим ресурсом, как в Украине. Но по пакту Трампа-Путина, который выходит далеко за рамки российско-украинской войны, предполагается целая череда событий: частичное снятие санкций, проекты совместные в Африке и так далее, что, разумеется, интересует многие стороны и в РФ в первую очередь», — подчеркнул Станислав Белковский.

Путин давно мечтает прильнуть к американской груди и сделать Вашингтон источником своей легитимности. Раньше это не получалось, но теперь может, и в этой ситуации он должен пойти на какие-то уступки. Станислав Белковский

По мнению эксперта, это остановка войны по линии соприкосновения и отказ от дальнейшего вмешательства в судьбу Украины. Впрочем, последнее, в чем не сомневается ни Белковский, ни его коллеги по экспертному сообществу, на теневом уровне ограничено не будет, но некий статус-кво все же сохранится.

Другое дело, о чем напоминают политологи, поле для взаимных реверансов весьма ограничено.

«Естественно, будет объявлено, что Украина не вступает в НАТО. Вероятно, последует снятие санкций и начало каких-либо американо-российских проектов. Все это будет. После чего, спустя полгода, в Украине пройдут президентские выборы и будет заключен всеобъемлющий мирный договор. Что в нем пропишут, говорить рано», — заключил Станислав Белковский.

Что же касается успеха Украины, то он заключается в сохранении независимости и суверенитета, а также в контроле над 80 процентами территории. И, соответственно, возможности создания экономики с нуля.

Будем посмотреть

Никто не станет отрицать, что как война России против Украины, так и потенциальное перемирие имеют глобальный характер. Сам по себе конфликт не просто перевернул мировые политические представления и подорвал мировую экономику, но и открыл путь к геополитическим потрясениям.

Доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев, отвечая на вопросы 24.kg, напомнил — с начала войны в Украине страны Центральной Азии держались формально нейтральной позиции по отношению к воюющим сторонам, хотя с течением времени все они очевидно склонялись ближе в сторону России. Отдельные эпизоды нейтральности, особенно со стороны Казахстана, приводили к нелицеприятным реакциям со стороны Москвы. По этой причине, центральноазиатским странам было безопаснее все это время держаться ближе к РФ, даже при формальном нейтралитете.

«Окончание войны, если это произойдет с де-факто победой России, не приведет к резким изменениям условий для стран ЦА. В каком-то смысле, наверное, в регионе как раз к такому исходу и были готовы. Меньше готовности было к тому, что Россия будет побеждена, со всеми последствиями», — полагает аналитик.

То, что Вашингтон при новой власти решил так кардинально поменять свою позицию, бросить все основные принципы их внешней политики и принять другие, очень похожие принципам Москвы, стало весьма удивительным явлением для стран ЦА. Но новая игра Вашингтона гораздо более близка и знакома для властей стран региона. Эмиль Джураев

Несколько аспектов в возможном заключении мира, если начавшейся процесс переговоров, действительно, к нему приведет, выделил эксперт Медет Тюлегенов. Он рассказал 24.kg, о них.

«Разумеется, первое, это возможное смягчение санкций в отношении России (хотя у Брюсселя на это пока другой взгляд, в отличие от нынешней администрации США) скажется на бенефициарах серых схем обхода санкций в регионе. Во-вторых, постепенно разворачивающаяся транспортная логистика в обход России («срединный коридор» и другое) может стать менее приоритетной у разных игроков. В-третьих, снижение международной изоляции России (не только действиями Трампа, но и ввиду постепенного роста влияния евроскептиков и ультраправых в Европе) делают регион сравнительно менее значимым для Москвы — он постепенно перестает быть единственной бесспорной зоной влияния», — сказал Медет Тюлегенов.

Но, как подчеркивает наш собеседник, предметно можно будет разговаривать только после того, как появится понимание: насколько прочным будет тот шаткий мир, который пытаются выстроить основные игроки переговорного процесса.

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Казахстанский публицист Сергей Дуванов далек от мысли, что вероятное завершение войны скажется каким-то исключительным образом на Центральной Азии.

В разговоре с 24.kg, он отметил — Кремль продолжит эксплуатировать политику «короткого поводка» для стран региона, и без того тесно сотрудничающих с РФ.

«Наши страны — сфера углубленного влияния Москвы. Это устраивает Кремль настолько, что нет смысла тащить их в архитектурный ансамбль своей будущей империи. РФ «заточилась» на Украину, потому что Киев перестал слушаться. Конечно, судьбу Украины могут повторить и другие государства бывшего СССР, в том числе и республики Центральной Азии, если перестанут выполнять команды. Эта война — школа для всех остальных. И окончательно войдет в сознание, если завершится на условиях, абсолютно приемлемых для Москвы. Тогда в ЦА поймут, что «ловить нечего» и остается только полностью «прогнуться». То есть выполнять все требования и играть в формальную независимость, но оставаться при этом подконтрольными режиму в РФ», — сказал Сергей Дуванов.

И в завершении

Между тем эксперты и аналитики напоминают: история знает немало примеров, когда война, потеряв внешнего покровителя, не угасала, а лишь трансформировалась в более изнуряющее противостояние.

Эксперт-международник Ануар Бахитханов указал на то, что сегодня Украина находится в ситуации вынужденной автономии и продолжает искать поддержки в Европе. Здесь сдержанность Трампа может повлиять на настроения союзников.

Если Вашингтон принимает окончательное решение отходить, Брюссель тоже может задуматься, насколько долго ему по силам держать этот фронт. Ануар Бахитханов

И в этом контексте возрастает роль нейтральных игроков — то есть Центральной Азии. И Астана, и Ташкент, и Бишкек, и Душанбе, и Ашхабад традиционно выступают за диалог и многовекторность. Почему бы ЦА, во всяком случае отдельным ее государствам при поддержке соседей, не стать той самой площадкой, где будут прощупываться первые намеки на мирные соглашения?

Порой крупные войны завершались не там, где их начинали, а там, где находилось место для разговора и компромисса.