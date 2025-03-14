Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с делегацией округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики во главе с губернатором Адили Али.

Бакыт Торобаев отметил заинтересованность регионов Кыргызстана в расширении сотрудничества с округом Аксу по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь губернатор округа Аксу СУАР КНР Адили Али отметил, что китайская сторона придает важное значение углублению сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры пункта пропуска «Бедель», улучшения транспортной и логистической доступности данного пограничного пункта и создания возможностей для туризма.

Губернатор округа Аксу СУАР КНР Адили Али в ходе встречи выступил с инициативой строительства железной дороги Аксу – Бедель – Балыкчи.

Справочно: высота перевала Бедель составляет 4 тысячи 284 метра.

Напомним, что в сентябре 2024 года на кыргызско-китайской границе открыли новый пункт пропуска «Бедель». Тогда Бакыт Торобаев подчеркнул, что новый транспортный коридор станет третьими крупными воротами и мостом, связывающим Кыргызстан и Китай наряду с пунктами пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

В Пограничной службе отметили, что пункт пропуска «Бедель-автодорожный» открыт по упрощенному порядку с созданием временной инфраструктуры. Проведено электричество, построена временная дорога Барскоон — Учтурфан — Аксу протяженностью 58 километров до КПП, возведены мосты.

Полномасштабное строительство автомобильной дороги, создание таможенной и пограничной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, будет совместно реализовано до 2027 года. В течение ближайших двух лет планируется строительство современного инспекционного комплекса на участке «Цемент-Там».