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Общество

Назначен новый ректор Бишкекского государственного университета

Мирлан Дылдаев назначен на должность ректора Бишкекского государственного университета (БГУ) с шестимесячным испытательным сроком. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, он прошел отбор в соответствии с положением о порядке назначения, освобождения от должности и аттестации руководителей государственных высших учебных заведений, утвержденным постановлением кабинета министров.

Мирлан Дылдаев — доктор географических наук.

С сентября 2023 года работал директором Института естественных наук и туризма Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Ранее был деканом факультета экологии и менеджмента БГУ, доцентом в Кыргызско-Турецком университете «Манас».

Владеет русским и кыргызским языками.

В феврале 2025 года стало известно, что Абдылда Мусаев покинул должность ректора БГУ, которую занимал 14 лет. После этого Минобразования объявило конкурс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322685/
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