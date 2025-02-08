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Общество

Ректор БГУ имени Карасаева покинул свой пост. Объявлен конкурс на эту должность

Бишкекский государственный университет имени К.Карасаева остался без ректора. Информацию 24.kg подтвердили сотрудники учебного заведения.

Бывший ректор Абдылда Мусаев покинул должность, которую занимал 14 лет. Исполнять обязанности ректора будет проректор БГУ по научной работе Гульнара Мурзахметова до особого приказа Министерства образования и науки КР.

Ведомство объявило конкурс на замещение должности ректора БГУ, в котором могут участвовать граждане не старше 65 лет, отвечающие следующим установленным квалификационным требованиям:

— высшее профессиональное образование;

— наличие ученой степени и ученого звания (кандидат наук, доктор наук, доцент);

— стаж научной работы или научно-педагогической работы не менее пяти лет.

В Министерстве образования и науки добавили, что документы к ним можно принести до 20 февраля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319322/
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