Несмотря на ужесточение, прирост мигрантов в РФ составил более 560 тысяч человек

В 2024 году миграционный прирост в России составил 568 тысяч 500 человек. Об этом сообщил Росстат. По оценке экспертов, это рекордный максимум с 1995 года. Демографы связывают рекорд с изменениями в сборе статистики.

В докладе «Социально-экономическое положение России» за январь 2024 года отмечается, что по сравнению с 2023-м прирост увеличился в 2,8 раза: тогда превышение прибывших над выбывшими составило 203 тысячи 600 человек.

В последний раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек, следует из материалов Росстата.

По данным ведомства, основную часть миграционного прироста прошлого года обеспечили мигранты из-за рубежа: положительное сальдо по международной миграции составило 535 тысяч 700 человек (против 109 тысяч 900 годом ранее).

Чаще всего это были граждане стран СНГ. Миграционный прирост по этой категории достиг 441 тысячи человек, из них 128 тысяч пришлись на граждан Таджикистана, 107 тысяч — Узбекистана, 105 тысяч — Кыргызстана.

Единственной страной из СНГ, по которой фиксировался отток мигрантов, стала Украина — превышение выбывших над прибывшими в 2024 году составило 26 тысяч человек.

Эксперты считают, что одной из причин такого роста статистических данных могло стать усиление контроля над мигрантами. Законы, принятые в прошлом году, должны и дальше побуждать приехавших в Россию легализовать свое положение.

Напомним, по последним данным, в реестр контролируемых лиц России включили уже более 680 тысяч человек. По данным МИД, в РФ в реестр контролируемых лиц включено около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых заблокировали банковские карты.