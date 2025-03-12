В ГП «Кыргызфармация» назначен новый руководитель

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов и министр здравоохранения Эркин Чечейбаев представили сегодня, 12 марта, коллективу государственного предприятия «Кыргызфармация» нового руководителя.
Согласно распоряжению кабмина, директором ГП назначен Талант Султанов.
говорил экс-глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.
Госпредприятие создано в марте 2023 года для улучшения доступности лекарств для населения. Однако «Кыргызфармация» не успевает вовремя поставить лекарства в больницы.
Согласно данным из открытых источников, Талант Султанов, 1978 года рождения, выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006) и степень бакалавра университета Сан-Франциско (1999). Работал ранее в правительстве Кыргызстана советником премьер-министра, координатором Национальной программы цифровой трансформации «Таза коом» и директором Национального института стратегических исследований.