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Общество

В ГП «Кыргызфармация» назначен новый руководитель

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов и министр здравоохранения Эркин Чечейбаев представили сегодня, 12 марта, коллективу государственного предприятия «Кыргызфармация» нового руководителя.

Согласно распоряжению кабмина, директором ГП назначен Талант Султанов.

пресс-службы ГП«Кыргызфармация»
Фото пресс-службы ГП«Кыргызфармация». Представление коллективу предприятия нового директора
Напомним, прежнего руководителя Суйунбая Алиева уволили. «Президент дал приказ в течение часа уволить его, что и было сделано», — говорил экс-глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Госпредприятие создано в марте 2023 года для улучшения доступности лекарств для населения. Однако «Кыргызфармация» не успевает вовремя поставить лекарства в больницы.

Согласно данным из открытых источников, Талант Султанов, 1978 года рождения, выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006) и степень бакалавра университета Сан-Франциско (1999). Работал ранее в правительстве Кыргызстана советником премьер-министра, координатором Национальной программы цифровой трансформации «Таза коом» и директором Национального института стратегических исследований. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322602/
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