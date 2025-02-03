Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве

На парламентском заседании по социальной политике депутат Камила Талиева прокомментировала высказывания уже бывшего министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Нардеп напомнила предыдущее заседание фракции парламента, где глава Минздрава, отвечая на вопрос депутата Айсары Абдибаевой, сказал, что Садыр Жапаров приказал в течение часа уволить главу «Кыргызфармации» Суйунбая Алиева.

«Спросите у Садыра Нургожоевича. Основания назвать не могу. Президент дал приказ в течение часа уволить его, что и было сделано», — тогда сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Камила Талиева считает, что у него не было права предавать главу государства.

«Министр не должен был так отвечать. Это неправильно. Такого не должно было быть. Айсаракан Нышановна промолчала. Я бы на ее месте выгнала министра из зала. Даже если и президент сказал так, он не должен был предавать его. Ты руководитель, ты отвечаешь за все. Это позор. Я специально пришла сюда, чтобы сказать это», — сказала она.

Сегодня стало известно, что Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения.