В Пакистане повстанцы захватили 450 пассажиров поезда в заложники

Вооруженные боевики 11 марта атаковали поезд в юго-западной провинции Пакистана Балохистан. Об этом пишет Khaama Press.

По данным издания, атака произошла в отдаленном районе Сиби, известном своей нестабильностью. Экстремистская группировка «Освободительная армия Белуджистана» (BLA) взяла на себя ответственность за нападение и взрыв железнодорожных путей.

Старший железнодорожный чиновник в Кветте Мухаммад Кашиф сообщил, что пассажиры остаются в заложниках.

Группировка угрожает убить всех заложников при вмешательстве пакистанских властей.

Поезд застрял в труднодоступном тоннеле, окруженным горами. По данным Khaama Press, больницы находятся в боевой готовности, но полиция пока не раскрывает подробностей переговоров по освобождению заложников.