В Пакистане повстанцы захватили 450 пассажиров поезда в заложники

Вооруженные боевики 11 марта атаковали поезд в юго-западной провинции Пакистана Балохистан. Об этом пишет Khaama Press.
По данным издания, атака произошла в отдаленном районе Сиби, известном своей нестабильностью. Экстремистская группировка «Освободительная армия Белуджистана» (BLA) взяла на себя ответственность за нападение и взрыв железнодорожных путей.
Старший железнодорожный чиновник в Кветте Мухаммад Кашиф сообщил, что пассажиры остаются в заложниках.
Группировка угрожает убить всех заложников при вмешательстве пакистанских властей.
Поезд застрял в труднодоступном тоннеле, окруженным горами. По данным Khaama Press, больницы находятся в боевой готовности, но полиция пока не раскрывает подробностей переговоров по освобождению заложников.
Справка 24.kg
«Освободительная армия Белуджистана» (BLA) — сепаратистская группировка, требующая автономию региона Белуджистана от Пакистана. Она состоит из этнических белуджей — народа, который проживает в этом регионе. Целью BLA является отделиться от Пакистана ввиду исторических и культурных разногласий. Группа часто атакует военные объекты, правительственные учреждения, а также на нефтяные и газовые установки.