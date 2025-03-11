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Общество

В Пакистане повстанцы захватили 450 пассажиров поезда в заложники

Вооруженные боевики 11 марта атаковали поезд в юго-западной провинции Пакистана Балохистан. Об этом пишет Khaama Press.

По данным издания, атака произошла в отдаленном районе Сиби, известном своей нестабильностью. Экстремистская группировка «Освободительная армия Белуджистана» (BLA) взяла на себя ответственность за нападение и взрыв железнодорожных путей.

Старший железнодорожный чиновник в Кветте Мухаммад Кашиф сообщил, что пассажиры остаются в заложниках.

Группировка угрожает убить всех заложников при вмешательстве пакистанских властей.

Поезд застрял в труднодоступном тоннеле, окруженным горами. По данным Khaama Press, больницы находятся в боевой готовности, но полиция пока не раскрывает подробностей переговоров по освобождению заложников.

Справка 24.kg

«Освободительная армия Белуджистана» (BLA) — сепаратистская группировка, требующая автономию региона Белуджистана от Пакистана. Она состоит из этнических белуджей — народа, который проживает в этом регионе. Целью BLA является отделиться от Пакистана ввиду исторических и культурных разногласий. Группа часто атакует военные объекты, правительственные учреждения, а также на нефтяные и газовые установки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322453/
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