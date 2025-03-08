«Колесо времени», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (10-16 марта) не так много премьер, но самой ожидаемой станет третий сезон фэнтезийной истории «Колесо времени». Для любителей комедий в эфир вернется новая версия «Универа». Интересна и новая работа известного режиссера Ридли Скотта — криминальная драма «Вор дури».

1 «Колесо времени», фэнтези, третий сезон (13 марта)

Опасные и увлекательные приключения бесстрашной Морейн из организации «Айз Седай» и ее помощника Лана продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне герои отправляются на поиски группы деревенских ребят, считая, что кто-то из них олицетворяет собой реинкарнацию Дракона. Речь о мифическом существе, которое, согласно поверью, либо поможет человечеству спастись от злой силы, которую называют Темной, либо окончательно уничтожит все сущее. Морейн предстоит пройти долгий путь, чтобы ответить на главный вопрос, который ее волнует.

2 «Вор дури», криминальная драма, первый сезон (14 марта)

Действие сериала разворачивается в Филадельфии. Два лучших друга прикидываются агентами отдела по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить загородный дом. Но мелкая афера превращается в вопрос жизни и смерти, когда друзья обнаруживают крупнейший коридор сбыта запрещенных веществ на Восточном побережье. Сериал основан на романе «Похититель наркотиков» американского писателя Денниса Тафойи. Его снял режиссер Ридли Скотт.

3 «Алая река», триллер, первый сезон (13 марта)

Мики Фитцпатрик — мать-одиночка и офицер полиции. Ей поручено патрулировать Кенсингтон — один из самых неблагополучных районов Филадельфии, изуродованный проституцией и наркозависимостью. Ее сестра Кейси торгует собственным телом, чтобы получить очередную дозу. Однажды Кейси исчезает, в то время как на улицах орудует серийный маньяк. Мики готова пойти на все, чтобы найти убийцу и предотвратить катастрофу. По одноименному роману Лиз Мур.

4 «Универ. Молодые», комедия, первый сезон (10 марта)

Главными действующими лицами этой истории становятся первокурсники из МВГУ. В вузе их встретил Павел Владимирович Зуев, который принял решение снова войти в академические круги и сделать институт лучшим в России. В общежитии ребята познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.

5 «Вскрытие покажет», детектив, четвертый сезон (10 марта)

Это история о детективном агентстве, где сотрудники занимаются расследованием серьезных преступлений. В центре событий оказываются члены команды, которые не могут работать друг без друга. При этом профессиональный оперативник Олег Гончар и судмедэксперт Инга Вилкас, которая славится резким характером, далеко не сразу нашли общий язык. Однако впоследствии они стали сплоченным тандемом. Действуя слаженно и сообща, герои раскрывают немало запутанных дел.

6 «Три плюс три», комедия, первый сезон (10 марта)

По сюжету в живописном городке Золотого кольца живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид, внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: таксистка Валентина Петровна, ее дочь экскурсовод Света, внучка — художница Юля. Прометей убежден, что Юля мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает полиции. Их встреча становится судьбоносной не только для самих героев, но и для их родственников, которые уже не надеялись на личное счастье.

7 «Подростковый возраст», драма, первый сезон (12 марта)

Драма, разворачивающаяся в реальном времени. Тринадцатилетнего парнишку арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Отец мальчика, соцслужбы и полицейские пытаются докопаться до правды и узнать, что произошло на самом деле.

8 «Сделки», комедия, второй сезон (14 марта)

Ситком о сотрудниках нефтеперерабатывающего завода, который уравновешивает конфликтующие личности маленького городка выходками на напряженном рабочем месте.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (3-9 марта), можно посмотреть здесь.