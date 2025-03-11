Из-за визита президента Таджикистана школы Бишкека перейдут на онлайн-обучение

В связи с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона школы Бишкека перейдут 12–13 марта на онлайн-обучение. Приказ подписан директором столичного департамента образования Рахат Мусаевой.

Согласно документу, учебный процесс в школах, независимо от формы собственности, пройдет в формате видеоуроков с применением электронных ресурсов и платформ.

Отметим, что в связи с государственным рабочим визитом президента Таджикистана в Кыргызстан 12–13 марта в Бишкеке и на отдельных улицах Чуйской области введут временные ограничения.