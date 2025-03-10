Президент Таджикистана посетит Кыргызстан 12–13 марта

В связи с государственным рабочим визитом президента Таджикистана в Кыргызстан 12–13 марта в городе Бишкеке и на отдельных улицах Чуйской области будут введены временные ограничения.

Ограничения затронут следующие участки:

— дорога от международного аэропорта «Манас» до границы города Бишкека;

— улица Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;

— проспект Чуй от улицы Фучика в восточном направлении до проспекта Манаса;

— улицы Манаса и Ч.Айтматова в южном направлении до государственной резиденции «Ала-Арча»;

— дорога от государственной резиденции «Ала-Арча» до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

В связи с проведением данного мероприятия государственного значения водителей просят не оставлять транспортные средства на указанных участках, а водителям грузовых автомобилей воздержаться от выезда без крайней необходимости.

Также настоятельно рекомендуем всем участникам дорожного движения строго соблюдать правила и выполнять требования сотрудников, регулирующих движение.