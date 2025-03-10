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Общество

В жилмассиве «Учкун» начали строительство нового детского сада

Фото мэрии Бишкека. Строительство детских садов

В жилмассиве «Учкун» начали строить детский сад на 140 мест. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Двухэтажное здание площадью 1 тысяча 908 квадратных метров с территорией 0,83 гектара располагается на пересечении проспекта Чуй и улицы Аксы. 

В саду будет шесть групп, включая ясельные, младшие, старшие и подготовительные классы. Помимо игровых и спальных помещений, в здании будут отдельные залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная и хозяйственные помещения. Для каждой группы построят индивидуальные игровые площадки на свежем воздухе.

Проект реализует управление капитального строительства мэрии Бишкека.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Строительство детского сада
На данный момент завершены работы по устройству котлована, возведению фундаментных башмаков и подпорных стен. Строительство объекта ведет подрядная организация ОсОО «Аргын Курулуш».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322290/
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