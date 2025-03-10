МЧС хочет купить два вертолета на кредитные деньги, выделяемые Кореей

МЧС хочет купить два спасательных вертолета на кредитные деньги, выделяемые Кореей. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замминистра ЧС Эделбек Кулматов.

На заседании рассматривают ратификацию рамочного соглашения между кабмином и правительством Республики Корея о кредитах из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) на период с 2025 по 2029 год. Документ предусматривает выделение $500 миллионов Кыргызстану на инвестпроекты.

Из указанных кредитных средств $71 миллион будет выделен Министерству чрезвычайных ситуаций на покупку двух вертолетов.

«До этого купили три вертолета – один четырехместный, второй на шесть мест и большой. Планируем также приобрести объемный вертолет KUH-1, сделанный в Корее. Покупаем с полной комплектацией. Его преимущества в том, что он может летать в ночное время и в непогоду. Техника будет использоваться для эвакуации граждан из горных местностей, тушения лесных пожаров, санавиации и перевозки гумпомощи», — сказал Эделбек Кулматов.

Он добавил, что в рамках соглашения два сотрудника корейского завода также прибудут в Кыргызстан и два года будут обучать местных специалистов.