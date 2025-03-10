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Общество

Корея предоставит Кыргызстану кредит в $500 миллионов для инвестпроектов

Корея предоставит Кыргызстану кредит в $500 миллионов для социально-экономических проектов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра финансов Алтынбек Кудайбердиев.

Он презентовал депутатам проект ратификации рамочного соглашения между кабинетом министров КР и правительством Республики Корея о кредитах из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) на период с 2025 по 2029 год.

Целью подписания рамочного соглашения является предоставление финансирования Кыргызстану для инвестиционных проектов в стратегические и социально-экономические отрасли страны.

Замминистра финансов отметил, что EDCF предоставит финансирование для реализации проектов социально-экономического развития в разных отраслях экономики, которые будут совместно отобраны из предоставивших заявки министерств и ведомств на сумму, не превышающую эквивалентно $500 миллионов в корейских вонах.

Алтынбек Кудайбердиев уточнил, что из указанной суммы средства будут выделены Государственной ипотечной компании, КГМА, Минздраву и МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322269/
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