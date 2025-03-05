Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы обновят и сколько на это выделили денег

Фото из интернета. Реконструкции улиц планируют начать после того, как школьнику уйдут на каникулы

На строительство дорог в Бишкеке в 2025-м планируют потратить 4 миллиарда сомов. Об этом сообщил вице-мэр Жамалбек Ырсалиев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

«Со следующей недели начнем строительство трех мостов над железной дорогой. В этом году построим 12 больших дорог. Приступим к работам после завершения учебного года. Раньше на эту сферу выделяли только по 300 миллионов сомов, сейчас президент утвердил 4 миллиарда», — заявил он.

В мэрии 24.kg предоставили список улиц столицы, которые отремонтируют в 2025-м.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, запланирован ремонт следующих улиц:

проспект Чуй от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;

улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;

бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;

улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Акиева;

улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;

улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;

улица Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй.

Мэрия также сообщила, что МП «Бишкекасфальтсервис» планирует ямочный ремонт. Объем работ составит 12 тысяч 472 квадратных метра.

По данным МП «Бишкектеплосеть», в текущем году планируется строительство следующих тепловых сетей:

тепловая сеть «Запад-2» (улица Фрунзе от улицы Торекула Айтматова до улицы Суюмбаева);

Суюмбаева); продолжение тепловой сети «Запад-2» (улица Фрунзе от улицы Суюмбаева до улицы Тыныстанова);

тепловая сеть по улице Курманджан Датки (от проспекта Чуй до улицы Фрунзе);

продолжение тепловой сети по улице Курманджан Датки (от улицы Фрунзе до улицы Салиевой).

В свою очередь в муниципалитете отметили, что окончательное решение по утверждению бюджета примут на предстоящей сессии депутатов Бишкекского городского кенеша.