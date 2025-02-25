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Общество

Внимание! В ряде районов Бишкека отключат воду

В столице 27 февраля временно прекратят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медучреждения и другие объекты социального и промышленного назначения.

Как сообщает МП «Бишкекводоканал», отключение связано с ремонтно-восстановительными работами на городских водопроводных сетях. Вода будет отсутствовать по следующим адресам:

  • с 10.00 до 20.00 — район, ограниченный улицами Кийизбаева, Мамбетова, Курманджан Датки;
  • с 10.00 до 17.00 — улицы Ахунбаева, Руставели, Тыналиева;
  • с 10.00 до 14.00 — улицы Саманчина, Малдыбаева, Байтика Баатыра, Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева.


Горожан просят заранее запастись питьевой водой. «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321074/
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