Внимание! В ряде районов Бишкека отключат воду

В столице 27 февраля временно прекратят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медучреждения и другие объекты социального и промышленного назначения.

Как сообщает МП «Бишкекводоканал», отключение связано с ремонтно-восстановительными работами на городских водопроводных сетях. Вода будет отсутствовать по следующим адресам:

с 10.00 до 20.00 — район, ограниченный улицами Кийизбаева, Мамбетова, Курманджан Датки;

с 10.00 до 17.00 — улицы Ахунбаева, Руставели, Тыналиева;

с 10.00 до 14.00 — улицы Саманчина, Малдыбаева, Байтика Баатыра, Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева.

Горожан просят заранее запастись питьевой водой. «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства.