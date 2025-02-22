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Общество

Информационное агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа

Фото AP

Информационное агентство Associated Press (AP) подало в суд на трех должностных лиц администрации президента США, потребовав от федерального судьи прекратить 10-дневное ограничение доступа своих журналистов к президентским мероприятиям. При том что Дональд Трамп уже пригрозил продлением запрета.

Иск был подан 21 февраля в Федеральный окружной суд Вашингтона. В нем AP утверждает, что отказ в доступе в Овальный кабинет и на борт президентского самолета Air Force One нарушает первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова и печати.

Такое решение было принято на фоне отказа редакции менять в своих публикациях название Мексиканского залива на Американский, несмотря на соответствующий указ Трампа.

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 «Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива», — написал Будович в соцсети X, обвинив агентство в «дезинформации».

Ответчиками по иску выступают руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, ее заместитель Тейлор Будович и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Агентство объяснило, что таким шагом оно хочет «защитить свое право на редакционную независимость». «Пресса и все люди в США имеют право выбирать свои слова и не подвергаться преследованиям со стороны правительства», — указало AP.

Как пишет AP, на этой неделе около 40 редакций подписали письмо, подготовленное Ассоциацией корреспондентов Белого дома, призывающее администрацию президента США пересмотреть свою политику в отношении AP.

 Associated Press (AP) — одно из крупнейших и старейших информационных агентств в мире, основанное в 1846 году в Нью-Йорке. Работает в формате некоммерческой кооперации, принадлежащей американским изданиям. Сегодня в агентстве работают более 3 тысяч сотрудников по всему миру. 

Ранее, 24 января, Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Названный Мексиканским более 400 лет назад, он омывает не только США, но и побережье Мексики. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320807/
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