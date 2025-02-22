CPJ призывает отменить уголовную ответственность за клевету в интернете и СМИ

Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает власти Кыргызстана отменить поправки к Кодексу о правонарушениях, вступившие в силу 10 февраля, которые предусматривают уголовную ответственность за клевету и оскорбления в интернете и СМИ.

«Принятие Кыргызстаном закона, упрощающего наложение штрафов на средства массовой информации за клевету и оскорбления, вызывает сожаление. Эти поправки наносят еще один удар по некогда свободной медиасфере страны и должны быть немедленно отменены», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, президент Кыргызстана подписал закон о штрафах за оскорбление и клевету в интернете 31 января 2025 года. Документ вступил в силу 10 февраля.

Теперь, согласно Кодексу о правонарушениях, административное наказание за оскорбление для физических лиц составит 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч.