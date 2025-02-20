Авиакомпания Asman Airlines успешно выполнила первый технический рейс по маршруту Бишкек — Кербен. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, с 1 марта начнутся регулярные коммерческие рейсы в этом направлении. Полеты будут выполняться каждую субботу, обеспечивая комфортное и быстрое авиасообщение между столицей и одним из самых удаленных регионов страны.

Билеты можно приобрести в официальном мобильном приложении asmanairlines.kg.

«Открытие нового маршрута — это часть масштабной программы развития региональной авиации, направленной на повышение транспортной доступности и экономического роста в регионах КР», — отметил Манасбек Самидинов.