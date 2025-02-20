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Общество

Пожар в НИИ кардиохирургии и смерть избитого школьника: кто получил выговоры

После пожара в НИИ кардиохирургии и трагедии в школе № 72, когда скончался избитый ученик, мэр Бишкека созвал расширенное совещание с городскими чиновниками по вопросу безопасности.

Айбек Джунушалиев, прокурор города, начальник ГУВД, руководители городских служб, а также директора школ обсудили меры по усилению безопасности, включая противопожарные меры, борьбу со школьным рэкетом и буллингом, а также ответственность руководителей социального блока, педагогов и родителей.

Глава столицы поручил создать специальную рабочую группу для инспекции школ с целью проверки соблюдения мер безопасности, наличия и эффективности камер видеонаблюдения. Рассматривается возможность увеличения числа камер в местах массового скопления школьников, включая прилегающие к школам территории, для профилактики правонарушений.

Кроме того, рассматривается возможность передачи охраны школ от частных охранных агентств в ведение МВД, а также привлечение частных детских психологов для раннего выявления случаев рэкета и буллинга среди школьников.

Управлению МЧС КР поручено в кратчайшие сроки предоставить отчет о пожарной безопасности в школах и других социальных объектах, включая перечень выявленных нарушений.

В связи с допущенными недостатками в работе и ненадлежащим контролем объявлен выговор курирующему заместителю мэра Виктории Мозгачевой, директору департамента образования Рахат Мусаевой и заместителю акима Ленинской администрации Айзаде Джунусовой. Также поручено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника управления образования Ленинского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320480/
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