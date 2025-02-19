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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Частные школы заявляют об отсутствии информации

Министерство образования и науки не приглашает представителей частных школ на обучающие семинары в связи с предстоящим переходом на 12-летнее образование. Об этом 24.kg сообщила соучредитель Союза образовательных учреждений Гульджамал Есеналиева.

По ее словам, в частных школах уже начался прием в первый и второй классы, им нужны инструкции и четкий алгоритм. Но пока ничего этого нет, родители тревожатся.

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«Конечно, мы сами готовимся к переходу, но министерство нами не занимается. В СМИ пишут, что преподаватели и директора школ прошли семинары. Наших сотрудников никто не обучал. Все время обещают для нас провести отдельные семинары. Почему нельзя всех вместе собрать? Мы такие же граждане Кыргызстана, как и все остальные, кто работает в государственных школах. Наши дети — такие же граждане КР, как и те, которые учатся в госорганизациях. Почему нас постоянно отделяют?» — недоумевает Гульджамал Есеналиева.

Она отметила, что известно только то, как дети будут перепрыгивать из класса в класс, но ни новых программ, ни новых учебников пока нет.

«Государство за 30 лет не выделило частным школам ни одного учебника. Мы их покупали на базарах. Я была членом наблюдательного совета Минобразования в 2011 году и членом тендерной комиссии по выпуску учебников. Тогда издавали новые книги по математике для первого класса. Я спрашивала, смогут ли их получить частные школы. Мне сказали, что учитываются все школьники. Однако по факту нам ничего не дали, сказали, что даже госшколам не хватает. Хотя все дети по республике имеют равные права по законодательству и могут получать учебники бесплатно», — подчеркнула соучредитель союза.

Она добавила, что при необходимости частные школы могут приобрести учебную литературу для учеников.

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Но в этом году есть риск, что новых книг просто не будет в свободной продаже.

«Как я поняла, это будут эксклюзивные, переведенные учебники по сингапурской методике. Кто нас ими обеспечит, где мы их возьмем? Нам не отвечают. Образцы нам тоже никто не показывал. Чем будет отличаться программа для первоклассников 12-летнего образования от 11-летнего? Мы ничего этого не знаем. Как мы тогда должны учить своих детей? — задалась вопросами Гульджамал Есеналиева. — А ведь через неделю уже весна, и учителям нужно готовиться к новому учебному году, чтобы обеспечить качество образования. Не хочется оставаться на задворках и получать информацию последними».

Она призвала Минобразования к активному взаимодействую ради общего дела — качественного обучения детей.

В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию по подготовке частных школ к реформе.

Напомним, в связи с предстоящим переходом на 12-летнюю систему школьного обучения планируется ряд новшеств на 2025/26 учебный год. В том числе некоторые смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие предшкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320410/
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