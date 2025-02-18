Переговоры России и США в Эр-Рияде: Госдеп озвучил свою версию итогов встречи

В Саудовской Аравии завершились первые очные переговоры России и США. Они длились 4,5 часа. По завершении встречи помощник Владимира Путина Юрий Ушаков кратко рассказал журналистам, какие вопросы обсуждали стороны.

Фото ТАСС. Участники российско-американских переговоров в Эр-Рияде во время краткого перерыва

Госдеп также предоставил СМИ краткую информацию о повестке переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях России и США и назначить команды для начала работы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после урегулирования в Украине.

Сергей Лавров и Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта в Украине.

США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.

Марко Рубио и Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.

Глава МИД РФ и госсекретарь США договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.

Одной встречи недостаточно для разрешения конфликта, подчеркнули в Госдепе, добавив, что в Эр-Рияде сделан «важный шаг вперед к прочному миру».

Fox news сообщает, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий:

прекращение огня;

выборы в Украине «как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования»;

подписание окончательного соглашения.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пока рано говорить о компромиссах между РФ и США, «стороны только начали слушать друг друга». В целом настрой Штатов на переговоры с Россией серьезный, положено начало для равноправного и уважительного диалога, отметил он.