Переговоры России и США в Эр-Рияде: Госдеп озвучил свою версию итогов встречи

В Саудовской Аравии завершились первые очные переговоры России и США. Они длились 4,5 часа. По завершении встречи помощник Владимира Путина Юрий Ушаков кратко рассказал журналистам, какие вопросы обсуждали стороны.
Госдеп также предоставил СМИ краткую информацию о повестке переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях России и США и назначить команды для начала работы по украинскому урегулированию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.
- Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после урегулирования в Украине.
- Сергей Лавров и Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта в Украине.
- США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
- Марко Рубио и Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.
- Глава МИД РФ и госсекретарь США договорились о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.
- Одной встречи недостаточно для разрешения конфликта, подчеркнули в Госдепе, добавив, что в Эр-Рияде сделан «важный шаг вперед к прочному миру».
Fox news сообщает, что Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий:
- прекращение огня;
- выборы в Украине «как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования»;
- подписание окончательного соглашения.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пока рано говорить о компромиссах между РФ и США, «стороны только начали слушать друг друга». В целом настрой Штатов на переговоры с Россией серьезный, положено начало для равноправного и уважительного диалога, отметил он.