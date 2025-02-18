Переговоры РФ и США длились 4,5 часа: Юрий Ушаков кратко обозначил итоги

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились первые очные российско-американские переговоры. Они длились 4,5 часа.
Фото ТАСС. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились первые очные российско-американские переговоры
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал встречу. Главное из заявлений:
- Переговоры РФ и США прошли неплохо.
- Россия и Соединенные Штаты договорились учитывать интересы друг друга.
- Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был.
- Конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для их встречи.
- Встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе.
- Делегации РФ и США провели очень серьезный разговор по всем вопросам.
- Отдельные команды переговорщиков РФ и США по Украине вступят в контакт. Пока не известно, кто войдет в их число, это решит президент.
- Представители РФ и США изложили свои принципиальные подходы по Украине.
Участники переговоров от США пока не прокомментировали встречу.