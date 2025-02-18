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Общество

В Кыргызстане самая низкая цена за подачу оросительной воды в ЦА

В Кыргызстане самый низкий тариф на подачу оросительной воды в Центральной Азии. Об этом на круглом столе «Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА» сообщил директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации при Службе водных ресурсов Улан Чортомбаев.

По его словам, подача оросительной воды в Казахстане за один кубометр в переводе на сомы стоит около 13 сомов, в Таджикистане — 18 сомов, в Узбекистане — 70 тыйынов и Кыргызстане — всего 3 тыйына. В КР этот тариф утвердили еще в 1994 году.

«Наша задача — провести такую пропаганду, чтобы население Центрально-Азиатского региона понимало, что без воды никуда. Если мы хотим получить высокомаржинальный урожай, то должны и платить соотвественно, — сказал Улан Чортомбаев. — Например, Турция покупает водные ресурсы в Болгарии, между США и Канадой тоже вопрос решен. Почему мы, Центрально-Азиатский регион, не можем это делать? Можем, просто нужно сесть за круглый стол и определить. Ведь без воды вообще ничего нельзя сделать», — сказал Улан Чортомбаев.

Он отметил, что гидроспосты и другие гидросооружения требуют совершенствования, модернизации, а для этого нужны не только финансы, но и кадры — гидротехники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320300/
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