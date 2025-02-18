Русский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Не может быть»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 21 февраля приглашает на премьеру сатирической комедии «Не может быть». О постановке сообщается на сайте ГНРТД.
Это три истории о превратностях любви: «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба».
«Комедия «Не может быть» — это смех и юмор, которые наполняют пространство жизнью и энергией!
На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний», — говорят авторы спектакля.
Режиссер: Кристина Фойкина.
Автор: Михаил Зощенко.