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Общество

Орозо: что нужно знать мусульманам о предстоящем священном месяце

С 1 марта начнется священный для мусульман месяц Орозо. Как к нему нужно готовиться, можно ли прерывать пост и какую еду лучше выбирать? На эти и другие вопросы ответил казы мусульман Чуйской области Абдил-Азиз Чыныбеков.

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 — Как можно заблаговременно подготовиться к посту?

— Как учил пророк Мухаммед, до начала священного месяца Орозо существует еще два священных месяца — Раджаб и Шаабан. В этих двух месяцах и по понедельникам и четвергам в любом месяце года держать пост является Сунной. Это делается для того, чтобы не испытывать трудности в первые дни Орозо. Нужно приложить усилия по улучшению связи с Всевышним, читать Коран, делать зикр. Ведь мы же готовимся летом к зиме? Так и с Орозо, чтобы полноценно получить всю благодать священного месяца, мы тоже должны духовно готовиться к посту.

— Кому разрешено не держать пост?

— Пост можно не держать, если человек имеет серьезное заболевание и врачи дали заключение, что болезнь может обостриться вследствие поста. Или если человек отправился в длительное путешествие.

— В каких случаях пост может быть нарушен?

— Орозо — это воздержание. От чего нужно воздерживаться? От приема пищи, питья и близости с супругой (супругой). Если что-то из перечисленного нарушено, считается, что и пост нарушен.

— Если человек вынужден прервать пост, то сколько дней он должен будет возмещать свой «долг» после завершения Орозо?

— Один день прерывания поста — это один день «долга». Если человек вынужден прервать пост, то после завершения месяца Орозо необходимо «восполнить» столько же дней, сколько пропустил.

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 — Как правильно делать ооз бекитуу (утренний прием пищи перед рассветом) и ооз ачуу (вечернее разговение)? Какую еду предпочтительно выбирать?

— Утренний прием пищи нужно делать до начала рассвета. Не до восхода солнца, а именно до рассвета. Сейчас есть календари, мобильные приложения, проблем с точным временем быть не должно. Как говорил наш пророк Мухаммед, в сухуре есть благодать и его нужно делать хотя бы водой и куском хлеба. И обязательно делать это с хорошим намерением (ниет). На разговение же не стоит сразу есть калорийную пищу. Самое лучшее — начать с воды и хурмы, чтобы желудок привык.

— Расскажите, пожалуйста, с каким намерением необходимо держать пост, и о благах, которые можно достичь во время Орозо?

— Орозо — это один из пяти обязательств мусульманина в исламе. Пост держится с намерением поклонения одному Аллаху и достижения его довольства. Других намерений быть не должно. Наш пророк говорил, что если ты держишь пост ради поклонения Аллаху и его довольства, то он простит твои прошлые грехи. Еще в одном хадисе сказано, что в Судный день пост, который ты держал на этом свете, выступит для тебя щитом. Эго человека, его нафс, толкает человека к греху. И Орозо — одно из благих деяний (амал), которое воспитывает нафс человека. Если человек не может достичь духовных высот, не может достичь какой-то степени в намазе, зикре, то он должен умерить свои аппетиты. Держание поста Орозо помогает достичь хороших результатов в совершении благих дел.

— Расскажите о молитве, которая совершается по время поста.

— Таравих-намаз. Читается 20 ракатов, то есть 10 намазов, коллективно вместе с имамом в мечетях в течение 30 дней. Эта молитвасовершается в месяц Орозо после обязательной ночной молитвы, она длится до зари.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320215/
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