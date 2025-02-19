Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего

Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке? Цены варьируются как никогда — от бюджетных вариантов в районе Ошского рынка до элитных предложений вдоль Южной магистрали.

24.kg проанализировало предложения на lalafo и house.kg и готово рассказать, где в столице можно снять жилье недорого и какие цены диктуют разные районы.

В центре города аренда однокомнатной квартиры обойдется от 24 тысяч до 70 тысяч сомов в месяц. Встречаются предложения и за 32, 38, 50 тысяч и 65 тысяч сомов.

Двухкомнатные квартиры в центре предлагают по цене от 45 тысяч до 131 тысячи сомов, средние цены варьируются от 52 тысяч до 78 тысяч сомов.

Трехкомнатные квартиры в центре идут от 70 тысяч сомов.

Вдоль магистрали цены самые высокие. Однокомнатные квартиры можно снять от 53 тысяч сомов.

Двухкомнатные квартиры предлагаются от 60 тысяч до 131 тысячи сомов.

Аренда трехкомнатной квартиры обойдется от 105 тысяч сомов.

В микрорайонах однокомнатные квартиры сдают от 26 тысяч сомов, встречаются варианты от 35 тысяч до 57 тысяч сомов.

Цены на двухкомнатные квартиры в диапазоне от 42 тысяч до 61 тысячи сомов.

Трехкомнатные квартиры в микрорайонах доступны от 60 тысяч сомов.

Район Политехнического института и торгового центра «Азия Молл» предлагает однокомнатные квартиры по цене от 28 тысяч до 52 тысяч 500 сомов, но средняя цена около 40 тысяч сомов.

Двухкомнатные квартиры сдают от 50 тысяч сомов. Трехкомнатные — от 61 тысячи сомов.

В микрорайоне «Джал» можно арендовать однокомнатную квартиру с мебелью от 30 тысяч сомов в месяц. Встречаются предложения как за 30 тысяч сомов (есть как с мебелью, так и без), так и варианты около 52 тысяч сомов. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в «Джале» около 40 тысяч сомов.

Аренда двухкомнатной квартиры обойдется от 42 тысяч до 60 тысяч сомов в месяц.

Предложения по аренде трехкомнатных квартир встречаются реже. Цены варьируются от 55 тысяч до 87 тысяч сомов.

Что в других районах?

На этих районах Бишкек не заканчивается, в других, не столь популярных районах, можно найти квартиры дешевле.

Например, в микрорайоне «Учкун» есть варианты за 25 тысяч сомов, в районе рынка «Дордой Моторс» средняя стоимость аренды — 23 тысячи сомов.

Самые бюджетные варианты, как правило, в районе ТЭЦ, где средняя цена составляет 20 тысяч сомов.

В микрорайоне «Тунгуч» можно рассчитывать на аренду за 25 тысяч сомов, а в районе Молодой Гвардии — за 23 тысячи сомов. В районе Ошского рынка можно найти предложения от 15 тысяч сомов.