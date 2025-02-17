Симуляционное оборудование закупят для инфекционной больницы

Симуляционное оборудование почти на 50 миллионов сомов закупят для инфекционной больницы. Соответствующая заявка на приобретение размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Республиканская клиническая инфекционная больница объявила тендер на 48,7 миллиона сомов для закупки симуляционного оборудования. Закупка проводится в неограниченном формате. Предложения могут подаваться в сомах или иностранной валюте.

Срок подачи заявок истекает 28 февраля 2025 года, а срок действия предложений — 30 дней.

Тендер предполагает приобретение двух видов оборудования:

симуляционное — 14,6 миллиона сомов;

высокотехнологичное симуляционное — 34,1 миллиона сомов.

Поставка должна быть завершена до марта, после чего оборудование пройдет процедуру приемки и проверки.

Симуляционное оборудование — это обязательный компонент профессиональной подготовки, использующий модель профессиональной деятельности для освоения обучающимися различных навыков, умений и компетенций. Такое оборудование имитирует часть тела пострадавшего и приближает имитацию профессиональной деятельности для правильного формирования навыка оказания помощи.