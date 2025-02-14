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Общество

Во Франции презентовали туристический потенциал Кыргызстана

В посольстве Кыргызской Республики во Франции 13 февраля состоялось мероприятие, посвященное Международному дню гор и продвижению туристического потенциала страны.

Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках события была организована фотовыставка с работами французских альпинистов, запечатлевших величественные пейзажи Кыргызстана — от снежных вершин Хан-Тенгри до живописных ущелий Джеты-Огуз.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

Посол КР во Франции Садык Шер-Нияз в своей речи отметил, что Кыргызстан — это не только страна с богатым природным и культурным наследием, но и активный участник международных инициатив по сохранению горных экосистем.

Особое внимание было уделено инициативам президента КР Садыра Жапарова, направленным на защиту окружающей среды и развитие горных регионов.

«В этом контексте были отмечены важные достижения Кыргызстана на международной площадке, включая провозглашение «Горного пятилетия» и Международного года устойчивого развития горных регионов», — говорится в сообщении.

Гостям продемонстрировали видеоролик о природных красотах, кочевой культуре и туристических возможностях Кыргызстана. Завершилось мероприятие дегустацией национальных блюд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320029/
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