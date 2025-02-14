В школах и детсадах Бишкека установят камеры видеонаблюдения

В школах и детских садах столицы установят камеры видеонаблюдения. Предложение выдвинуто на заседании Бишкекского городского кенеша.

Вице-мэр Мирлан Байгончоков сказал, что на эти цели в бюджете столицы на 2025 год денег не предусмотрено. Однако ранее ГУВД Бишкека уже поставило эту задачу перед мэрией, и сейчас столичные власти ищут деньги на установку камер.

Вице-мэр сказал, что, по его мнению, деньги на это найдутся и камеры будут установлены.

По словам депутатов, ГУВД столицы просит доступ к серверу, чтобы они могли также иметь возможность наблюдать за происходящим в учебных заведениях, и установить систему распознавания лиц для вычисления преступников, находящихся возле школ и детсадов.