Регистрацию на сельхозработы в Великобритании откроют 17 февраля

С 17 февраля Великобритания открывает онлайн-регистрацию для сезонных сельскохозяйственных работ оператором HOPS Labour Solutions Ltd (HOPS). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Желающие могут подать заявку 17 февраля 2025 года с 15.00 до 19.00 по ссылке, которую опубликуют на сайте www.migrant.kg, Instagram-странице info.migrant.kg или на официальном сайте HOPS https://www.hopslaboursolutions.com/recruitment-instructions.
Для успешной регистрации необходимо предоставить:
- действующий заграничный паспорт КР;
- электронную почту Gmail (адрес должен содержать имя и фамилию согласно заграничному паспорту);
- фото паспортного формата на светлом фоне в электронном виде.
Онлайн-регистрация не гарантирует участия в следующих этапах отбора — она лишь подтверждает вашу заинтересованность. Отбор проводит оператор HOPS.
После регистрации следует онлайн-тестирование с 21 по 23 февраля.
Только отобранных кандидатов пригласят на собеседование. Проверяйте почту и папку «Спам» на наличие приглашения.
Критерии:
- возраст от 18 лет;
- хорошее знание русского языка;
- удовлетворительное физическое и психологическое состояние.
Условия труда:
- заработная плата — 11,44 фунта стерлинга в час;
- гарантированная минимальная занятость — 32 часа в неделю;
- стоимость визы — 298 фунтов стерлингов;
- стоимость авиабилета зависит от курса валюты и времени покупки;
- трудоустройство по программе сезонных рабочих бесплатное.
Министерство труда предупреждает остерегаться мошенников и коммерческих компаний, которые предлагают трудоустройство за деньги.