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Общество

Регистрацию на сельхозработы в Великобритании откроют 17 февраля

С 17 февраля Великобритания открывает онлайн-регистрацию для сезонных сельскохозяйственных работ оператором HOPS Labour Solutions Ltd (HOPS). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Желающие могут подать заявку 17 февраля 2025 года с 15.00 до 19.00 по ссылке, которую опубликуют на сайте www.migrant.kg, Instagram-странице info.migrant.kg или на официальном сайте HOPS https://www.hopslaboursolutions.com/recruitment-instructions.

Для успешной регистрации необходимо предоставить:

  • действующий заграничный паспорт КР;
  • электронную почту Gmail (адрес должен содержать имя и фамилию согласно заграничному паспорту);
  • фото паспортного формата на светлом фоне в электронном виде.

Онлайн-регистрация не гарантирует участия в следующих этапах отбора — она лишь подтверждает вашу заинтересованность. Отбор проводит оператор HOPS. 

После регистрации следует онлайн-тестирование с 21 по 23 февраля.

Только отобранных кандидатов пригласят на собеседование. Проверяйте почту и папку «Спам» на наличие приглашения.

Критерии:

  • возраст от 18 лет;
  • хорошее знание русского языка;
  • удовлетворительное физическое и психологическое состояние.

Условия труда:

  • заработная плата — 11,44 фунта стерлинга в час;
  • гарантированная минимальная занятость — 32 часа в неделю;
  • стоимость визы — 298 фунтов стерлингов;
  • стоимость авиабилета зависит от курса валюты и времени покупки;
  • трудоустройство по программе сезонных рабочих бесплатное.

Министерство труда предупреждает остерегаться мошенников и коммерческих компаний, которые предлагают трудоустройство за деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319701/
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