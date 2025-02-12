Регистрацию на сельхозработы в Великобритании откроют 17 февраля

С 17 февраля Великобритания открывает онлайн-регистрацию для сезонных сельскохозяйственных работ оператором HOPS Labour Solutions Ltd (HOPS). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Желающие могут подать заявку 17 февраля 2025 года с 15.00 до 19.00 по ссылке, которую опубликуют на сайте www.migrant.kg, Instagram-странице info.migrant.kg или на официальном сайте HOPS https://www.hopslaboursolutions.com/recruitment-instructions.

Для успешной регистрации необходимо предоставить: действующий заграничный паспорт КР;

электронную почту Gmail (адрес должен содержать имя и фамилию согласно заграничному паспорту);

фото паспортного формата на светлом фоне в электронном виде.

Онлайн-регистрация не гарантирует участия в следующих этапах отбора — она лишь подтверждает вашу заинтересованность. Отбор проводит оператор HOPS.

После регистрации следует онлайн-тестирование с 21 по 23 февраля.

Только отобранных кандидатов пригласят на собеседование. Проверяйте почту и папку «Спам» на наличие приглашения.

Критерии: возраст от 18 лет;

хорошее знание русского языка;

удовлетворительное физическое и психологическое состояние.

Условия труда: заработная плата — 11,44 фунта стерлинга в час;

гарантированная минимальная занятость — 32 часа в неделю;

стоимость визы — 298 фунтов стерлингов;

стоимость авиабилета зависит от курса валюты и времени покупки;

трудоустройство по программе сезонных рабочих бесплатное.

Министерство труда предупреждает остерегаться мошенников и коммерческих компаний, которые предлагают трудоустройство за деньги.