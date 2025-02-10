Подача питьевой воды будет прекращена еще в одном районе Бишкека

Завтра, 11 февраля, еще в одном из районов Бишкека будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия города.

Район отключения ограничен

улицей Дооронбека Садырбаева, улицей Абсамата Масалиева, проспектом Чингиза Айтматова, парком «Ынтымак», улицей Токтоналиева, улицей Абсамата Масалиева, проспектом Чингиза Айтматова, жилкомплексом «Южный» и улицей Ы.Абдрахманова.

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.