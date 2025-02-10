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Общество

В Кыргызстане установлено около 25 тысяч видеокамер, их подключают к базе МВД

В Кыргызстане установлено около 25 тысяч видеокамер. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы МВД Султан Макилов.

По его словам, ранее в рамках проекта «Безопасный город» установлено 12 тысяч камер видеонаблюдения. Сейчас реализуется проект «Безопасная страна», в рамках которого уже установлено около 25 тысяч камер видеофиксации.

Камеры устанавливаются в том числе в школах. Они распознают лица, и органы милиции оперативно получают в случае необходимости информацию о человеке, попавшем в поле зрения.

Сейчас все видеокамеры подключаются к базе МВД.

«К ситуационному центру МВД подключаются и видеокамеры, которые устанавливают организации. Но они должны соответствовать нашим техническим параметрам. К этим камерам у ведомства будет удаленный доступ», — сказал первый замминистра внутренних дел Адылбек Бийбосунов.

Ранее Министерство образования и науки сообщало, что из 1 тысячи 871 государственного и муниципального детского сада камеры видеонаблюдения установлены в 1 тысяче 186 дошкольных учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319363/
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