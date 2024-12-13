В более чем 1 тысяче детских садов Кыргызстана установили видеокамеры. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, из 1 тысячи 871 государственного и муниципального детсада камеры видеонаблюдения установлены в 1 тысяче 186 дошкольных учреждениях, или в 63,4 процента от общего числа.

Для того чтобы оснастить оставшиеся 685 детсадов, чиновники ведомства обратились в местные государственные администрации с предложением установить видеокамеры в них с целью создания безопасной образовательной среды.