В России вступают в силу новые нормы закона для трудовых мигрантов

Сегодня, 5 февраля, в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. К иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории страны, будет применяться режим высылки. Об этом напоминает Telegram-канал «МВД Медиа».

Режим устанавливает ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории государства.

Сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр контролируемых лиц в следующих случаях:

истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, сокращение срока временного пребывания;

передача по реадмиссии в Россию иностранца при отсутствии законных оснований для его нахождения в РФ;

аннулирование визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство;

принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца;

истечение 72 часов пребывания иностранца, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки;

решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории РФ;

назначение административного наказания в виде административного выдворения;

решение о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда;

незаконное пересечение государственной границы России;

вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранца виновным в совершении преступления.

Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:

изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы территории субъекта России, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);

приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;

заключать брак;

учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу на сумму не более 30 тысяч рублей в месяц);

также будет невозможен прием незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.

Предусматриваются ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления авто, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.

Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.

Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД РФ.

Также граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранце в реестре. Сделать это можно в формате «запрос-ответ» через интерактивную форму на официальном сайте МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

До 30 апреля мигранты, незаконно находящиеся на территории РФ, должны легализоваться в стране.

30 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки».

Как объяснили в МИД Кыргызстана, согласно документу, все иностранцы, включая граждан КР, которые нарушили миграционное законодательство России, обязаны либо самостоятельно выехать из страны, либо до 30 апреля 2025-го урегулировать свой правовой статус.

Для этого предусмотрена возможность легализации без выезда из РФ при выполнении следующих условий:

предоставление биометрических данных или прохождение идентификации;

прохождение медицинского освидетельствования в течение года до подачи заявления;

добровольное погашение задолженности по обязательным платежам;

отсутствие оснований для отказа в выдаче или аннулировании разрешений на проживание.

Для урегулирования гражданам необходимо обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о продлении срока временного пребывания, приложив заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора. В случае утери миграционной карты ее дубликат можно получить в том же органе.