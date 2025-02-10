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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 февраля будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

У кого намечается той

Канат Джумагазиев

Родился 10 февраля 1977 года. Полномочный представитель президента КР в Чуйской области.

Памятные даты

В Кыргызстане состоялся референдум

10 февраля 1996 года в Кыргызстане прошел референдум.

Основные изменения и дополнения касались разграничения полномочий двухпалатного парламента и уточнения взаимоотношений между президентом, парламентом и правительством.

День рождения утюга: его первое документальное упоминание

из интернета
Фото из интернета. Старинный утюг

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. Еще в IV веке до нашей эры в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтынов принадлежал самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кубанычбек Аманкожоев

Родился 10 февраля 1934 года в селе Чаек Джумгальского района.

Работал преимущественно в жанровой картине и пейзаже, реже — в портрете.

knmii.kg
Фото knmii.kg. «Долина»

Кубанычбек Аманкожоев, отличившийся в свое время смелыми экспериментами в передаче природных состояний, всегда сочетавшихся у него с жанровыми мотивами, первым из кыргызских художников стал отходить от тональной живописи, характерной для основоположников кыргызского искусства, придавая особое значение декоративной приподнятости цветовой гаммы.

Умер в 1987-м.

Родился писатель Улан Токомбаев

slovo.kg
Фото slovo.kg. Улан Токомбаев

Родился 10 февраля 1941 года. Режиссер, сценарист, писатель и поэт.

Автор сборников «Осенняя радуга», «Ласка», «И не проходит любовь», «Самый счастливый человек».

Создавал сценарии для полнометражных и короткометражных фильмов.

В 1967-м прилагает все усилия к созданию «Кыргызтелефильма». Привлекает молодых и даровитых сподвижников того времени. И в 1968 году образовалась студия «Кыргызтелефильм». Ее первым руководителем стал Улан Токомбаев. Он был и первым главным редактором. Его фильмы и творчество оказали большое влияние на дальнейшее развитие молодой студии.

Умер в 2002-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319308/
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