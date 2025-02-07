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Общество

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В Бишкеке 7 февраля будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.

Памятные даты

Запатентован огнетушитель

Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется XVII веком.

Самым первым огнетушителем считается тот, который создан в Англии в XIX веке. Для его наполнения тоже брали воду. Однако официально первым огнетушителем считается тот, который запатентован 7 февраля 1863 года в штате Вирджиния (США) инженером Аланом Креем.

В России изобретатель Шефталь в конце XIX века создал взрывной огнетушитель «Пожарогаз», который успешно рекламировался и продавался, а инженер Лоран придумал углекислотный и пенный огнетушители.

из интернета
Фото из интернета. Взрывной огнетушитель «Пожарогаз» Шефталя

Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Владимир Янковский

из интернета
Фото из интернета. Владимир Янковский

Родился 9 февраля 1926 года в Саратове. Музыковед, композитор, член Союза композиторов СССР с 1961-го, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1957 году, получив диплом музыковеда-теоретика, молодой специалист приезжает в Киргизию и навсегда связывает свою жизнь с кыргызским музыкальным искусством.

Владимир Янковский вошел в историю как один из основоположников научного музыкознания в КР. Внес значительный вклад и в дело воспитания музыкальных кадров республики.

Долгие годы также принимал участие в работе репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры страны.

В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал писать научные статьи по проблемам кыргызской музыки.

Постоянно работал и как композитор. Написал камерно-инструментальные, симфонические сочинения, музыку к драматическим спектаклям.

Умер 7 февраля 1980-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319165/
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