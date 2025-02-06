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Общество

Бюст Чингиза Айтматова установили в Пекинском университете

В Пекинском университете языка и культуры состоялось торжественное открытие бюста писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента КР.

Церемонию посетил глава Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита в КНР.

Он отметил, что установка бюста писателя является не только символом признания его заслуг, но и знаком укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Китаем. Президент выразил благодарность скульптору из КНР, создавшему бюст.

«Пекинский университет языка и культуры как место встречи различных культур и идей является идеальной площадкой для увековечения памяти столь масштабной личности. Сегодняшнее событие — это напоминание о том, что культура обладает уникальной способностью преодолевать языковые, национальные и территориальные барьеры, объединяя государства и народы», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент добавил, что Кыргызстан стремится к всестороннему сотрудничеству с «добрым соседом и верным другом» — Китаем, основываясь на принципах взаимовыгодного партнерства во имя процветания и благополучия двух стран и народов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319112/
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