Права иммигрантов в США защищены Конституцией. Советы юриста

После победы на выборах президента США Дональд Трамп внес ряд изменений в политику страны. Одно из них – ужесточение миграционной политики. Новый американский президент заявил о намерении заключить в тюрьму в Гуантанамо до 30 тысяч нелегальных мигрантов, приостановил программу предоставления убежища на 90 дней и даже хотел отменить право на гражданство по рождению в США.

Кроме этого, администрация президента США уже приостановила въезд мигрантов из Мексики и объявила чрезвычайное положение на границе.

Граждане КР ежегодно уезжают в Штаты в поисках работы и лучших условий жизни. Как сообщает Akipress с ссылкой на МИД, на 16 января 2024 года только в Чикаго проживало 50 тысяч кыргызов. В 2023 году 50 тысяч этнических кыргызов перебрались в Штаты из России в связи с мобилизацией. За последние 10 лет более 8 тысяч 400 кыргызстанцев получили грин-карту.

В связи с новыми обстоятельствами в США иммиграционный юрист Манас Муратбеков в интервью 24.kg поделился советами, которые могут помочь кыргызстанцам, столкнувшимся с проверками:

— Куда обращаться гражданам КР в случае проверки иммиграционными службами США?

— Граждане Кыргызстана, столкнувшиеся с проверками иммиграционных служб США, могут обратиться в посольство Кыргызстана США, также к иммиграционному адвокату и правовым организациям, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь.

— Какие документы необходимо иметь в случае проверки?

— Если вы находитесь на территории США по туристическому статусу, конечно, необходимо иметь паспорт и копию вашей визы. Если вы находитесь на территории США по студенческой визе, необходимо иметь форму I-20. Также, если вы находитесь по какому-либо другому статусу, необходимо иметь документы о том, что вы подали на изменение статуса, а также на сдачу биометрических данных в иммиграционную службу и желательно при себе иметь разрешение на работу.

— Какие права есть у мигрантов из Кыргызстана при столкновении с проверками?

— Права иммигрантов на территории США защищены Конституцией США, а именно право хранить молчание, право на адвоката, право на отказ обыска без каких-либо оснований.

Если вы находитесь в жилом помещении и оно принадлежит вам, либо вы его арендуете, у вас есть право не впускать иммиграционную службу без ордера на обыск, либо на арест. Это очень важные права, которые вы обязаны знать.

— Что делать тем, кто на данный момент находится в Мексике?

— Для граждан Кыргызстана, кто находится в Мексике, необходимо соблюдать иммиграционный статус на территории штата Мексики. Также очень не рекомендую переходить границу в неположенном месте, если у вас нет визы, даже не думайте пересекать границу, поскольку сейчас ситуация на границе США и Мексики очень напряженная, не подвергайте себя и своих близких опасности. Пожалуйста, следуйте правилам, которые необходимы для законной миграции на территории США.

Если у вас будут вопросы, конечно, обращайтесь к иммиграционному адвокату для того, чтобы вам смогли оказать правовую помощь.

— Какие шаги можно предпринять заранее, чтобы защитить себя и своих близких?

— Необходимо иммиграционное планирование, а именно отслеживать ваш кейс в иммиграционной службе. Если вы уже подали кейс, хранить документы в порядке, а также сохранить эти документы на телефоне в случае задержания либо ареста. Вы можете предоставить эту информацию иммиграционной службе или иммиграционной полиции в случае выяснения вашего статуса на территории США. Самое главное, не надо подвергаться панике в случае проверки и вести себя соответствующе, поскольку ваши права, несмотря на ваш иммиграционный статус, на территории США защищены.