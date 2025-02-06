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Общество

В Великобритании создали Центральноазиатский молодежный альянс

В Великобритании создали Центральноазиатский молодежный альянс. В Королевском колледже Лондона состоялся его первый саммит, сообщает ИА «Дунё».

Отмечается, что видеообращения к участникам форума направили директор Агентства по делам молодежи Узбекистана Алишер Садуллаев, министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева и первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насреддин.

Альянс создан с целью объединения студентов и молодых людей из пяти стран Центральной Азии в Великобритании для поддержания и укрепления диалога в области культуры, образования и других направлениях.

Также был организован открытый диалог послов стран Центральной Азии в Великобритании со студентами. В нем приняли участие главы дипломатических миссий Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также заместитель посла Таджикистана. Студенты получили возможность обсудить с представителями региона актуальные вопросы молодежной политики и роль молодежи в развитии Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319080/
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